La Colombia non invia i suoi osservatori elettorali in Venezuela

Il governo colombiano non invierà i suoi osservatori alle elezioni del 28 luglio in Venezuela. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luis Gilberto Murillo.

L'esponente del governo di Gustavo Petro ha detto che in queste settimane è stata valutata la possibilità di inviare un team della Missione di osservazione tecnica elettorale, ma l'idea è stata scartata perché non c'è abbastanza tempo per preparare la trasferta.

La richiesta di una missione di osservatori dalla Colombia era stata avanzata dallo stesso governo di Nicolas Maduro, attraverso il ministro degli Esteri Yvan Gil.

Anche il Tribunale superiore elettorale del Brasile ha fatto sapere che non parteciperà al monitoraggio delle urne in Venezuela.



