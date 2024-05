In Ecuador denunciate 'ripetute morti violente in carcere'

L'Ufficio del Difensore civico dell'Ecuador ha denunciato ripetuti casi di morte violenta di detenuti "con segni di presunte torture" nelle carceri ecuadoriane, oltre ad avvertire di detenuti morti con evidenti segni di denutrizione.

La denuncia arriva dopo l'ordine di un giudice di indagare sulle accuse di violazione dei diritti umani mosse dalle organizzazioni non governative, in allerta per la militarizzazione delle prigioni ordinata dal governo del presidente Daniel Noboa, per combattere la criminalità.

Il Difensore civico ha sollecitato lo Stato a prendere provvedimenti urgenti per garantire i diritti delle persone private della libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA