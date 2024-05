Il ministro delle Finanze brasiliano Haddad da papa Francesco

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, si recherà la settimana prossima in Vaticano dove sarà ricevuto da papa Francesco a cui presenterà il progetto in elaborazione di tassazione dei super-ricchi per contribuire a combattere la fame nel mondo, uno dei temi centrali della presidenza di turno brasiliana del G20 nel 2024.

L'annuncio del viaggio di Haddad è stato fatto ieri dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva durante una cerimonia ufficiale a Brasilia a cui partecipavano anche il vicepresidente Geraldo Alckmin, ministri e parlamentari.

In occasione della sua permanenza in Italia, il ministro delle Finanze brasiliano parteciperà a un seminario ('Addressing the Debt Crisis in the Global South') organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

A quanto si è appreso Haddad dovrebbe presentare durante la sua visita alla Santa Sede il progetto di tassazione dei super-ricchi del mondo che Lula ha illustrato il 23 maggio nel corso di un incontro con il presidente del Benin, Patrice Talon.

"Se i 3.000 miliardari del pianeta pagassero il 2% di tasse sui redditi derivanti dalle loro fortune - ha sottolineato in presenza del capo dello stato africano - potremmo generare risorse sufficienti per nutrire 340 milioni di persone".

Da parte sua Haddad, inaugurando il 27 febbraio scorso a San Paolo l'incontro dei ministri dell'Economia e delle Finanze del G20 aveva già indicato che "dobbiamo far si' che i miliardari del mondo paghino la loro giusta quota di tasse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA