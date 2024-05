Giornata con treni lumaca, a 30Km orari, con ritardi e cancellazioni in Argentina, per le proteste del sindacato che riunisce i macchinisti ferroviari, La Fraternidad.

I lavoratori del settore chiedono un aumento salariale per allineare i loro stipendi all'inflazione, in modo da non perdere il potere d'acquisto.

Visto l'esito negativo dei negoziati condotti fino ad oggi, il sindacato ha proclamato uno sciopero per il 4 giugno.



