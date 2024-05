Console Porto Alegre, l'Italia vicina nel dramma

"E' un momento tragico per lo stato di Rio Grande do Sul, ma oggi e' un giorno di sollievo.

Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto insieme all'Ambasciata e a tutte le istituzioni italiane che si sono rese conto delle necessita' di aiutare in modo concreto la popolazione gaucha storicamente legata all'Italia. Speriamo che possa essere la prima tappa di una piena ricostruzione del nostro stato sempre insieme all'Italia".

Cosi' il console generale d'Italia a Porto Alegre, Valerio Caruso, ha espresso il suo ringraziamento alle autorita' del governo italiano per l'invio dei primi aiuti umanitari a favore delle zone colpite dall'eccezionale inondazione nello stato di Rio Grande do Sul, dove vive una numerosa comunita' di discendenti.

Caruso ha presenziato alla consegna degli aiuti arrivati su un volo dell'aeronautica militare italiana presso la base aerea di Canoas insieme all'ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese.

Conforme alla richiesta delle autorità brasiliane sono state inviate attrezzature specializzate per emergenze umanitarie, tra cui farmaci e presidi sanitari per il trattamento di circa 100mila persone per tre mesi, tende per 4.500 persone, 5 generatori da 60 kva/h, 2 potabilizzatori in grado di produrre 64.000 litri di acqua potabile al giorno, 4 taniche da 10.000 litri per lo stoccaggio di acqua potabile, per un totale di 30 tonnellate di beni.



