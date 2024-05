Amb. Cortese, aiuti a Rio Grande do Sul, forte gesto di amicizia

"Un gesto importante di amicizia con il Brasile e con il popolo gaucho di Rio Grande do Sul". Così l'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, ha definito l'invio di aiuti umanitari da parte del governo di Roma a favore della popolazione afflitta dalle gravi inondazioni che hanno colpito tutta la regione di Porto Alegre e il sud del Paese.

"Sono molto contento che sia arrivato questo volo umanitario da Brindisi che contiene oltre 30 tonnellate di aiuti. Si tratta di un gesto molto importante. Da un lato un gesto di amicizia con il Brasile, perché si tratta di un'iniziativa del ministro Tajani e quindi del governo; ma allo stesso tempo é un messaggio di vicinanza al popolo gaucho che per il 40% é composto da discendenti di italiani proprio nell'anno del 150mo anniversario della emigrazione italiana in Brasile", ha dichiarato Cortese all'ANSA.

"Devo dire anche che la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del ministero é stata fantastica così come anche le autorità locali, che hanno agevolato quest'operazione che non era così facile", ha aggiunto l'Ambasciatore che ha presenziato alla consegna degli aiuti.





