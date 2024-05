Tajani, 'preoccupa il no di Caracas alla missione elettorale Ue'

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso grande "preoccupazione" dopo la decisione di Caracas di ritirare l'invito ad una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea.

"Sono molto preoccupato per la decisione del Venezuela di ritirare il suo invito alla Ue per una missione di osservazione elettorale. Il Governo italiano resterà impegnato a lavorare per il diritto del popolo venezuelano a elezioni libere, credibili, trasparenti e competitive", ha scritto Tajani sul suo profilo X.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA