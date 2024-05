Milei in California, il focus e' sugli investimenti in Ia

Proporre l'Argentina come un polo regionale per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale approfittando delle favorevoli condizioni climatiche e dell'ampia deregulation che garantirebbe il suo pacchetto di riforme presentato in Parlamento una volta approvato.

Questo l'obiettivo principale che si e' prefissato il presidente Javier Milei nella visita di tre giorni iniziata ieri alla Silicon Valley, cuore dell'industria tecnologica globale.

Il leader ultraliberista si e' gia incontrato con il fondatore di OpenAI, Sam Altman, e ha in agenda riunioni con il ceo di Google, Sandor Pichai; con il direttore esecutivo di Apple, Timothy Cook; e con il ceo di Meta, Mark Zuckerberg.

Al termine dell'incontro con Altman il consigliere economico del presidente, Damian Reidel, ha affermato in un post su X che il governo "lavora in silenzio e costantemente per trasformare l'Argentina in un attore chiave nello sviluppo dell'intelligenza artificiale". "Il viaggio del presidente in California e' per riunirsi con i massimi esponenti dell'industria e consolidare questa linea di lavoro", ha aggiunto Reidel.

Milei sara' fino a domani in California mentre il 31 sara' a San Salvador per la cerimonia di insediamento del presidente Nayib Bukele per poi fare ritorno in Argentina.



