Lula battuto, ratificato il veto di Bolsonaro sulle fake news

Dura sconfitta per il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva: il Congresso ha confermato il veto del suo predecessore, Jair Bolsonaro, a vari articoli della legge che rende più difficile punire la diffusione di fake news.

Il governo aveva tentato un accordo con i parlamentari, ma non ha trovato una maggioranza.

Con 317 voti a favore, 139 contrari e 4 astensioni, l'assemblea ha confermato - tra gli altri - il blocco della disposizione che trasforma la diffusione delle fake news che possono compromettere il processo elettorale in un reato penale, con pene fino a cinque anni di carcere.

La decisione del Parlamento, che ratifica le decisioni di Bolsonaro, arriva a quattro mesi dalle elezioni amministrative di ottobre, in cui verranno eletti quasi 5.600 sindaci in tutto il Paese.

La lotta alle fake news, elemento che ha connotato fortemente la campagna delle presidenziali del 2022, è considerato uno dei cavalli di battaglia di Lula.



