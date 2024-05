Haiti: consiglio presidenziale transitorio nomina primo ministro

PORT-AU-PRINCE, 28 MAG - Il consiglio presidenziale transitorio di Haiti ha scelto Garry Conille come nuovo primo ministro ad interim in un momento in cui il paese caraibico si trova nel mezzo di una crisi politica, di sicurezza e umanitaria. Lo hanno annunciato diversi membri del consiglio.

Garry Conille, medico, 58 anni, in precedenza ha servito come primo ministro di Haiti per sei mesi tra il 2011 e il 2012, è stato nominato in seguito alle dimissioni di marzo del primo ministro Ariel Henry nel contesto di un'ondata di violenza tra bande nel Paese.



