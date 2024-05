Via dalle isole sommerse, i primi rifugiati climatici di Panama

Il governo di Panama ricolloca sulla terraferma i primi rifugiati climatici del Paese, in fuga dalle San Blas, isole che stanno lentamente affondando.

Per anni l'arcipelago, territorio protetto del Guna Yala, paradiso caraibico ad est dello stretto Panama, é stata una delle rotte preferite dai viaggiatori in cerca di un'esperienza autentica, a contatto con i popoli nativi. Ma con i cambiamenti climatici e l'innalzamento dei livelli del mare, le 378 isole, di cui solo 49 abitate, rischiano di sparire. E i circa cinquantamila indigeni Guna, che fino ad oggi sono riusciti a proteggere le loro tradizioni opponendosi all'arrivo delle multinazionali del turismo, si preparano a lasciare le loro terre.

Le prime trecento famiglie di Gardi Sugdub, principale centro dell'arcipelago, si trasferiscono in un complesso sulla terraferma, a 15 minuti di barca, lasciandosi alle spalle secoli di storia e le isole che ormai sprofondano - sono tra i 50 centimetri e un metro di altezza sul livello del mare - a rischio di essere completamente inghiottite entro il 2050, secondo le stime del governo.



