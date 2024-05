Roccia con smeraldi all'asta per 31 milioni di euro in Brasile

Una roccia di 137 chili contenente smeraldi verdi e' stata venduta all'asta in Brasile per circa 31 milioni di euro, una cifra che per quanto alta - ritengono gli esperti - e' notevolmente inferiore al suo valore reale.

La rarissima pietra, delle dimensioni di 60x20x20cm, proveniente dalla localita' di Mina Caraíba nel nord dello stato di Bahia, e' stata messa all'asta dall'Agenzia delle Entrate brasiliana (Receita Federal) e non e' stata rivelata l'identita' dell'acquirente.

Una stima fatta nel 2017, quando la pietra venne sequestrata a un minatore clandestino, la valutava oltre i 500 milioni di reales (90 milioni di euro circa).

Lo studio tecnico gemmologico incaricato dal fisco brasiliano afferma infatti che si tratta di un conglomerato di roccia di matrice nera tempestato di giganteschi smeraldi verde chiaro.

"Un esemplare - afferma il rapporto - "di notevole rarità e bellezza destinato al mercato dei collezionisti e dei musei".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA