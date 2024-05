Perù, in corso l'esercitazione militare Resolute Sentinel 2024

Le forze armate di sette paesi partecipano da oggi al 14 giugno in Perù all'esercitazione militare multinazionale 'Resolute Sentinel 2024' che, nelle parole del ministro della Difesa peruviano, Walter Astudillo Chávez, "è un'eccellente opportunità per migliorare l'interoperabilità e rafforzare le capacità per affrontare le minacce e le sfide che possono sorgere in un mondo sempre più interconnesso".

Oltre che a Lima, le forze dei paesi partecipanti (Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Francia Perú e Stati Uniti), realizzeranno le manovre previste dal programma anche ad Arequipa, Loreto e Ucayali.

In particolare, le esercitazioni riguardano anche spostamenti strategici di truppe, simulazioni aeree di combattimenti, processi di logistica, e operazioni speciali elitrasportate di carattere anche umanitario.

Quest'anno, sottolinea un comunicato, "viene posta particolare enfasi sulla preparazione medica, con squadre mediche congiunte che conducono esercitazioni ospedaliere da campo e forniscono assistenza alle comunità locali. Uno degli obiettivi principali è migliorare la capacità delle Americhe di rispondere collettivamente ai disastri naturali come terremoti, uragani e inondazioni, che sono prevalenti nella regione".

Sulle esercitazioni, il generale Evan Pettus, comandante della 12/a brigata aerea del Comando meridionale statunitense, ha indicato che sono "una dimostrazione della nostra capacità di operare insieme per mantenere libertà e stabilità globale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA