Nuovo capo di gabinetto di Milei, 'scelto perché so dialogare'

Il presidente Javier Milei "mi ha scelto come suo nuovo capo di gabinetto perché si rende conto che la politica argentina per lui è complicata perché non la capisce, perché ha divergenze per x motivi, e io ho una maggiore possibilità di dialogo ed è da lì che viene la proposta". Lo spiega Guillermo Francos, in un'intervista ai microfoni di Radio Rivadavia, dopo il terremoto alla Casa Rosada, con le dimissioni indotte di Nicola Posse.

Milei "ha una visione della politica, la mette in discussione, ma ha l'accortezza di capire che non si può parlare con la politica senza qualcuno che sia capace di dialogare e questo è il ruolo che mi ha assegnato", prosegue Francos.

L'esponente di governo conferma inoltre che l'economista Federico Sturzenegger entrerà a far parte del gabinetto, anche se non è stato ancora stabilito in quale posizione. "È una figura chiave nell'ottica della deregolamentazione del sistema.

Ha avuto molto a che fare" con la genesi del mega-decreto sulle deregulation e con la legge Omnibus "e sta lavorando su come semplificare lo Stato. Sarà un'aggiunta importante". Nei prossimi giorni inizierà un processo di "revisione delle funzioni dei diversi membri" delle aree. "Alcune posizioni continueranno - aggiunge - e altre cambieranno", sulla base di "gestione, efficienza, e circostanze".

Quanto all'uscita di scena di Nicola Posse, Francos osserva: è stata una questione di "divergenze col presidente". "Non è una questione nuova. A un certo punto la situazione era insostenibile e lui si è dimesso, ed era la cosa più opportuna da fare per porre fine alle speculazioni e iniziare una nuova fase".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA