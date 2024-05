Messico al voto, Sheinbaum in netto vantaggio nei sondaggi

Ad una manciata di giorni dalle elezioni in Messico, un sondaggio indica che Claudia Sheinbaum, rappresentante della coalizione di governo, è in pole per la presidenza della Repubblica con il 56,9% dei voti, precedendo di 25,7 punti Xóchitl Gálvez (31,2%), la sua contendente dell'alleanza di opposizione composta dai partiti Azione Nazionale, Rivoluzionario Istituzionale e Rivoluzione Democratica. Il terzo posto andrà a Jorge Álvarez Máynez del Movimento Cittadino (11,9%).

Secondo i risultati dell'ultimo sondaggio, Sheinbaum prevarrà su Gálvez nei 32 Stati del Paese.

L'indagine è stata realizzata tra il 21 e il 24 maggio utilizzando un campione statistico di 1.200 elettori residenti su tutto il territorio messicano.



