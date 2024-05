Messico al voto, Gálvez chiuderà la campagna nel suo paese

La candidata alla presidenza del Messico dell'alleanza dei partiti di opposizione, Xóchitl Gálvez, concluderà la campagna elettorale a Tepatepec, il suo paese natale nello Stato di Hidalgo.

L'ultimo grande evento della rappresentante dei partiti Azione Nazionale, Rivoluzionario Istituzionale e Rivoluzione Democratica si svolgerà domani alla Monterrey Arena, nella capitale del Nuevo León. Al termine, Gálvez si recherà nella sua terra natale per visitare la famiglia.

L'evento finale della campagna dovrebbe svolgersi tra le 23:00 e le 23:59 ora locale, poiché a partire dalla mezzanotte di giovedì entrerà in vigore il silenzio elettorale, durante il quale non sono consentiti atti di propaganda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA