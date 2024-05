Messico al voto, forze dell'ordine mobilitate per la sicurezza

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha assicurato che domenica prossima, 2 giugno, si svolgeranno "le elezioni più pulite e libere della storia del Paese" e ha affermato che si terranno in pace.

Per garantire la sicurezza, il ministro della Marina, José Rafael Ojeda, ha informato che dal 1 maggio al 3 giugno, 27.245 elementi delle forze armate e della Guardia Nazionale si sono aggiunti ai 233.543 militari già schierati nel Paese per svolgere abitualmente compiti di sicurezza. Saranno, quindi, 260.788 i membri delle forze dell'ordine che sorveglieranno il giorno delle elezioni.

Il capo dell'esecutivo ha precisato che la Guardia Nazionale sarà presente in tutto il Paese affinché i cittadini possano recarsi a votare con calma, sicurezza e senza timore.



