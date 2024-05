Messico, '22 persone assassinate in campagna'

La ministra messicana della Sicurezza, Rosa Icela Rodríguez, ha riferito che, secondo i dati registrati dalle autorità elettorali, sono 22 i candidati, precandidati o aspiranti a una carica elettiva che sono stati assassinati durante il processo elettorale in corso.

"Finora ci sono stati otto omicidi di candidati ufficialmente registrati presso l'Istituto Elettorale Nazionale (Ine) o presso gli istituti elettorali locali. Questo è il numero ufficiale.

Sono stati registrati anche quattro sfortunati omicidi di pre-candidati, cioè di persone che erano ufficialmente iscritte nelle liste dei loro partiti, ma non avevano ottenuto l'iscrizione ufficiale".

"Si sono verificati, inoltre, 10 omicidi di aspiranti che non erano iscritti né nelle liste dei loro partiti, né in quelle dell'Ine, ma che erano stati indicati per una carica, o che avevano dichiarato di aspirare a partecipare alle elezioni come candidati", ha commentato la funzionaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA