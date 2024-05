Lula ringrazia Oliver Stone per il documentario sulla sua figura

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ringraziato il regista americano Oliver Stone per la realizzazione del documentario 'Lula', recentemente presentato alla 77esima edizione del Festival di Cannes.

Lo riferisce una nota della presidenza brasiliana precisando che i due hanno tenuto una conversazione telefonica dove "il presidente Lula ha espresso la sua gratitudine al regista per aver realizzato il documentario".

Il regista statunitense, prosegue la nota , ha manifestato da parte sua "l'intenzione di venire in Brasile per la presentazione nazionale del documentario in una data ancora da definire".

L'ultimo lavoro di Stone ritratta alcuni dei principali eventi politici degli ultimi anni che hanno segnato il Brasile, come l'arresto di Lula nella sovrintendenza della Polizia Federale di Curitiba, ad aprile del 2018, e la successiva vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali ad ottobre del 2022 contro l'ex presidente Jair Bolsonaro.



