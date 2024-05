L'Accademia della cucina di San Paolo festeggia 40 anni

L'Accademia della Cucina italiana di San Paolo, la prima a stabilirsi in America Latina, fondata nel 1984, e guidata dal delegato Gerardo Landulfo, ha festeggiato i suoi 40 anni allo storico ristorante dell'albergo Ca' d'oro.

Nell'occasione l'avvocato milanese, Marzio Arcari, è stato premiato con un riconoscimento per i suoi 25 anni di appartenenza all'organizzazione che tutela le tradizioni della cucina italiana e la promozione della cultura gastronomica delle 20 Regioni, con attenzione all'origine delle ricette e alla qualità degli ingredienti.

"Nel 2012 abbiamo creato la Settimana della cucina regionale Italiana, realizzata dal Consolato generale d'Italia a San Paolo con la collaborazione della nostra delegazione. Un'iniziativa che nel 2016 ha ispirato la Settimana della cucina italiana nel mondo, promossa dal ministero degli Esteri", spiega Landulfo, già impegnato nell'edizione di quest'anno, la tredicesima, dal 21 al 27 ottobre, nell'anno dei 150 anni dell'Immigrazione italiana in Brasile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA