In Perù Boluarte denunciata di violazione della Costituzione

La Procura del Perù, guidata da Juan Carlos Villena, ha presentato una denuncia costituzionale contro la presidente Dina Boluarte per il caso dei Rolex.

Boluarte è accusata "di corruzione passiva impropria, a danno dello Stato". In pratica, le viene addebitato di aver violato la Costituzione favorendo l'amministrazione del governatore regionale di Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nunez, in cambio di tre orologi Rolex, un paio di orecchini a cerchio d'oro con diamanti e un braccialetto Bangle con 94 brillanti.



