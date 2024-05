In calo del 62% la deforestazione nell'Amazzonia brasiliana

Nel 2023, primo anno di governo Lula in Brasile, è stato registrato un calo del 62,2% nella deforestazione dell'Amazzonia. In testa alla lista dei biomi più colpiti del Brasile figura invece il Cerrado. Emerge dai dati diffusi dal Rapporto annuale sulla deforestazione pubblicato dall'organizzazione MapBiomas.

Gli esperti spiegano che nei cinque anni di indagine, questa è la prima volta che l'Amazzonia non occupa il primo posto nella classifica.

L'area disboscata nel Cerrado equivale al 61% del totale della deforestazione registrata nel Paese nel 2023, per un totale di oltre un milione e centodiecimila ettari, con un aumento del 67% rispetto all'anno precedente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA