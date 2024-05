Crisi del sistema sanitario in Colombia, fallisce anche Sura

Nel quadro del dibattito avviato dal governo di Gustavo Petro sulla riforma del sistema sanitario in Colombia, una delle principali societa' che operano nel ramo della sanita' privata, Eps Sura, ha annunciato oggi la chiusura e la sospensione immediata dell'attenzione a 5,5 milioni di affiliati a causa di "gravi problemi economici".

La societa' dichiara perdite per oltre 90 milioni di dollari negli ultimi due anni e denuncia di ricevere fondi insufficienti dal governo a fronte di un servizio che prevede la copertura sanitaria illimitata.

"La situazione del sistema sanitario in Colombia rappresenta un problema storico e strutturale. Sebbene la salute rappresenti un diritto fondamentale (...) la copertura e i servizi illimitati si scontrano con fondi insufficienti", afferma Sura in una nota.

Il governo ha emesso da parte sua un comunicato cercando di rassicurare gli affiliati della compagnia che "continueranno a ricevere le cure come prima" smentendo la versione secondo cui "il governo sta smantellando l'attuale sistema sanitario".

L'esecutivo afferma che tra gennaio e aprile ha trasferito 3,5 miliardi di pesos (920 milioni di dollari) a Sura e che le risorse non sono servite evitare il fallimento finanziario.

Il presidente Petro ha accusato oggi il Congresso della situazione per non aver approvato la riforma sanitaria promossa dalla sua amministrazione.

Sono gia' sette le societa' private che operano nel sistema sanitario che sono state commissariate dallo Stato negli ultimi anni mentre alte due sono in fallimento. Oltre a Sura c'e' anche l'Eps Compensar, con 2,5 milioni di iscritti.



