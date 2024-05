Ancora allerta nel sud del Brasile per un ciclone extratropicale

Non cessa l'allerta per lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul, gia' devastato nelle ultime settimane da eccezionali inondanzioni che hanno provocato la morte di 169 persone.

Il governatore Eduardo Leite ha annunciato che un ciclone extratropicale il cui arrivo nel sud del Brasile e' previsto per oggi "portera' nuove precipitazioni e venti fino a 100 km orari che provocheranno ulteriori significativi disagi alle popolazioni gia' colpite dall'emergenza e in particolare alla capitale Porto Alegre".

In questo contesto inizia inoltre ad emergere lo scontento della popolazione della principale metropoli della regione per la situazione che vede diverse aree del nord della citta' ancora inondate. I principali accessi autostradali erano bloccati oggi da picchetti di protesta contro le autorita' e che reclamavano una soluzione urgente alle inondazioni.

Il livello del fiume Guaíba, principale corso d'acqua che attraversa Porto Alegre, e' rilevato ancora a 1,74 metri sopra il livello di piena mentre l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) avverte su "nuovi pericoli per le città dell'est e del sud dello Stato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA