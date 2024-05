'La Missione multinazionale arriverà a Haiti fra 3 settimane'

PORT-AU-PRINCE, 27 MAG - Il presidente del Kenya, William Ruto, a conclusione della sua visita negli Stati Uniti, ha dichiarato che la forza multinazionale di sostegno alla sicurezza di Haiti, a guida keniana, "non sarà dispiegata prima delle prossime tre settimane".

Intervistato dalla Bbc, Ruto ha spiegato che le infrastrutture destinate ad accogliere il contingente di agenti che dovrà sostenere la polizia nazionale haitiana nel contrasto delle bande criminali "sono pronte al 70%", mentre "mancano ancora armamenti e mezzi di trasporto".

L'anno scorso il Kenya si è offerto di guidare la Forza di sicurezza multinazionale autorizzata in ottobre dall'Onu, a cui contribuiranno con uomini anche vari paesi di Africa, Asia e Caraibi, fra cui Benin, Ciad, Bangladesh, Bahamas, Giamaica e Barbados.

In attesa del dispiegamento della Forza multinazionale, la violenza delle bande armate continua ad a infierire, con l'uccisione alla fine della scorsa settimana di due missionari statunitensi, Davy e Natalie Lloyd.

A conclusione della sua intervista Ruto ha sottolineato che questo tipo di eventi è "esattamente" il motivo per cui il suo paese "si sta preparando a inviare le proprie forze di polizia".





