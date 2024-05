Incendi in Cile, i pompieri arrestati volevano gli straordinari

I due pompieri che hanno provocato il tragico incendio che ha devastato a febbraio la regione di Viña del Mar, in Cile, causando 137 morti, volevano riscuotere gli straordinari. E' quanto emerge dalle prime dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dalle due persone arrestate venerdì con l'accusa di aver appiccato intenzionalmente le fiamme, un volontario dei vigili del fuoco e un funzionario della Corporazione nazionale forestale (Conaf).

"A noi conviene fare ore extra per la lotta agli incendi", ha ammesso l'impiegato del Conaf durante l'interrogatorio con le autorità il cui contenuto è stato pubblicato dal quotidiano 'La Tercera'. Lo stesso ha precisato anche il sistema escogitato per appiccare il fuoco e il luogo prescelto dove era stata rilevata la presenza di "erba secca".

Le indagini basate sul traffico telefonico, tracciamenti e filmati hanno permesso agli inquirenti di risalire ai responsabili e di ricostruire nel dettaglio il percorso seguito dal pompiere e le sue comunicazioni con l'altro indagato.





