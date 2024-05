Dall'Italia alla Colombia, iniziative per i 60 anni di Mafalda

Si moltiplicano dall'Italia alla Colombia le iniziative in occasione del sessantesimo anniversario di Mafalda.

La simpatica ragazzina dallo spirito anticonformista, opera della matita del fumettista argentino Quino, in Italia sarà a Rimini per una mostra sulla spiaggia a ingresso libero da luglio a settembre.

In Colombia invece, dopo essersi presa i corridoi dell'aeroporto di Bogotà, la bambina dall'umorismo tagliente aiuterà le vedove e gli orfani della Polizia nazionale: ciascuna delle 14 sculture che compongono la mostra saranno infatti vendute all'asta a fini benefici.



