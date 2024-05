E' salito a 169 il bilancio dei morti per le inondazioni nel Rio Grande do Sul, in Brasile, mentre i dispersi sono ancora 56. Sono i dati aggiornati dalla Protezione civile. Su 497 comuni dello stato, 469 hanno segnalato problemi causati dalle piogge.

Circa 581mila persone sono rimaste senza tetto e 55mila sono nei rifugi. Inoltre, 112mila persone sono ancora senza elettricità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA