All'Ecuador il Guinness per la zuppa di pesce più grande

La città ecuadoriana di Portoviejo, nella provincia di Manabí, si è aggiudicata il Guinness mondiale dei primati per il viche (una tipica zuppa di pesce) più grande del mondo.

A base di frutti di mare, arachidi, cipolle, peperoni e fagioli, per la minestra sono stati necessari 1.500 chili di ingredienti, con un pentolone che ha raggiunto il peso di 1.936 chili, che è stato sollevato da una gru per la certificazione.

Alla preparazione del viche hanno partecipato 250 persone.





