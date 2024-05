Si dimette in Uruguay il presidente del Partito nazionale

Pablo Iturralde, presidente del Partito nazionale al governo in Uruguay, ha rassegnato le sue dimissioni dopo la pubblicazione da parte della stampa di Montevideo del contenuto di intercettazioni di telefonate fra lui e l'ex senatore Gustavo Penadés, che si trova in carcerazione preventiva per accuse di abusi sessuali su minori, da lui negate.

Ieri il settimanale Busqueda ha pubblicato una parte delle intercettazioni in cui Iturralde si rallegra con Penadés per la nomina del pubblico ministero Alicia Ghione a capo delle indagini sugli abusi sessuali su minori di cui lui è accusato, considerandola una "amica".

"L'hanno assegnata ad Alicia Ghione", dice Iturralde, aggiungendo che "mi ha appena chiamato e mi ha chiesto il tuo numero. È completamente affidabile. Un brava persona".

Reagendo a questo, l'ormai ex presidente del Partito nazionale ha chiesto alla magistratura di indagare chi è stato responsabile della filtrazione alla stampa delle intercettazioni, assicurando poi in un comunicato di "non aver avuto alcun ruolo sulla scelta del pm per il caso dell'ex senatore Penadés".

Tutte le forze politiche hanno commentato la vicenda che colpisce direttamente il partito di governo del presidente Luis Lacalle Pou in vista delle elezioni generali del 27 ottobre 2024.



