Milei annuncia un rimpasto di governo se non passano le riforme

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, non esclude un rimpasto nel suo gabinetto di governo a seconda di quale sarà l'esito della votazione in Parlamento sul pacchetto di riforme denominato 'Legge Base'.

Il leader ultraliberista, in un'intervista rilasciata all'emittente LN+, ha parlato della necessità di "stilare un bilancio dei risultati" in caso di bocciatura della principale iniziativa parlamentare dell'esecutivo. Indiscrezioni circolate nelle ultime ore indicano che nel mirino del presidente sarebbe il Capo di Gabinetto, Nicolas Posse, ma Milei ha affermato che "in discussione saranno tutti i ministri, non solo Posse".

"Quello che funziona rimane e quello che non funziona si cambia", ha detto.

Milei conta con uno sparuto gruppo di deputati e senatori ed è obbligato a negoziare con l'opposizione, ma dall'inizio del mandato non è riuscito ancora a far approvare una sola legge. Un primo ambizioso pacchetto di riforme con 600 articoli, la cosiddetta 'Legge Omnibus' è stato bocciato a febbraio alla Camera, mentre la sua versione ridotta a 300 articoli, la 'Legge Base', e' passata con una risicata maggioranza ad aprile.

Il pacchetto, che include anche una legge sulla promozione degli investimenti, e' attualmente impantanato in Senato.

L'opposizione esige ulteriori modifiche e ritagli frustrando l'ambizione del presidente di poter celebrare il successo entro il 25 maggio, festa dell'indipendenza, in occasione della quale aveva proposto la firma di un 'Patto' in dieci punti sul futuro dell'Argentina.



