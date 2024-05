Messico: Osa, 'preoccupazione per la violenza elettorale'

La Missione di Osservazione Elettorale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) ha espresso preoccupazione per gli episodi di violenza verificatisi durante le campagne politiche in Messico, rammaricandosi in particolare per la perdita di vite umane e auspicando che la giornata del 2 giugno si svolga senza violenze in un contesto democratico.

Nel riferire sullo spiegamento della sua delegazione per le elezioni, l'Osa ha anche sottolineato che la rappresentanza sarà guidata dall'ex ministro degli Esteri cileno Heraldo Muñoz e da altri osservatori che arriveranno nel Paese in modo scaglionato.

"Lo scopo delle missioni di osservazione elettorale - afferma in una nota l'organizzazione - è sostenere il miglioramento e il rafforzamento dei processi e dei sistemi elettorali. Per raggiungere questo obiettivo, la Missione sarà composta da 100 persone, tra cui specialisti che analizzeranno temi come l'organizzazione elettorale, il voto all'estero, la tecnologia elettorale, la giustizia elettorale, il finanziamento politico, la partecipazione politica delle donne, dei popoli indigeni e afrodiscendenti, la violenza politico-elettorale, le campagne, i media e la comunicazione digitale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA