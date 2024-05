Riconoscimento di responsabilità sociale a Pirelli Mexico

Pirelli México è stata riconosciuta come Impresa Socialmente Responsabile (Esr) dal Centro Messicano per la Filantropia durante il XVII Encuentro Latinoamericano de Esr, il più grande evento di responsabilità sociale aziendale della regione.

La certificazione è stata assegnata dopo un esame esaustivo delle prove che dimostrano il rispetto degli indicatori richiesti, organizzati in quattro assi: ambientale, sociale, governance e contesto globale.

"Pirelli México — si legge in un comunicato — ribadisce l'impegno a lavorare in conformità con i propri valori ed etica aziendale, promuovendo il benessere della società, dei suoi collaboratori e dell'ambiente. L'impresa ha stabilito politiche di sostenibilità che seguono le linee guida globali di Pirelli, garantendo che le sue attività contribuiscano positivamente allo sviluppo sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA