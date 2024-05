Messico, in arrivo l'ondata di caldo più alta della storia

Nei prossimi giorni il Messico vivrà l'ondata di caldo più alta mai registrata nella sua storia, hanno avvertito gli specialisti dell'Università nazionale autonoma del Messico (Unam).

Jorge Zavala, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dei Cambiamenti Climatici dell'ateneo, ha ricordato che gli aumenti della temperatura hanno già causato 26 morti in diversi Stati del Paese, oltre a colpi di calore e disidratazione a più di 600 persone.

Le attuali condizioni climatiche permarranno durante il resto del mese di maggio e i primi giorni di giugno su tutto il territorio, ad eccezione della regione nordoccidentale.

"Non ci sono precedenti — ha detto Zavala — e le diverse comunità saranno soggette a circostanze che non hanno mai sperimentato prima. Non sono preparate a rispondere a questa situazione".

A questo scenario si aggiungono numerosi incendi boschivi in Messico e in America Centrale e la concentrazione di ozono causata dal caldo, per cui peggiorerà la qualità dell'aria.

"Sarà necessario un grande sforzo collettivo per ridurre gli impatti", ha concluso il ricercatore.



