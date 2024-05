Maduro fa chiudere il locale dove la sua rivale faceva colazione

Il governo del presidente venezuelano, Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni alle elezioni del 28 luglio, ha fatto chiudere un piccolo ristorante dopo che le due proprietarie si erano fatte filmare con la leader dell'opposizione María Corina Machado.

L'ex deputata conservatrice, al seguito della campagna elettorale del candidato presidenziale da lei sostenuto, Edmundo González Urrutia, ha fatto tappa nello Stato di Apure, dove è stata accolta da una grande folla per le strade. Qui si è fermata per fare colazione in una tipica taverna rurale, nel paesino di Corozo Pando, venendo ricevuta con entusiasmo da due sue simpatizzanti, che hanno documentato il momento con un video.

Nelle immagini si sente Machado ricordare di aver mangiato in passato del cibo delizioso in quel locale, mentre le donne l'abbracciano e la incitano a continuare la sua battaglia politica.

La gioia però è durata poco. Qualche minuto dopo che Machado se n'era già andata, sono arrivati ;;gli agenti del Servizio nazionale integrato dell'amministrazione doganale e fiscale (Seniat) per chiudere la trattoria, sostenendo che non aveva i documenti in regola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA