L'Uruguay dichiara l'emergenza agricola per le inondazioni

Il governo dell'Uruguay ha dichiarato lo stato di emergenza agricola a causa dell'eccesso di acqua in due dipartimenti al confine con il Brasile, mentre più di 2.800 persone sono state evacuate dalle loro case a causa delle inondazioni dovute alle intense piogge degli ultimi due mesi.

Il ministro per Allevamento, Agricoltura e Pesca, Fernando Mattos, ha precisato che la dichiarazione copre 1.200.000 ettari nei dipartimenti di Rocha e Treinta y Tres, nell'est del Paese.

L'inondazione delle proprietà ha causato "un'interruzione della produttività" dei raccolti di riso e soia, ha compromesso i pascoli e ha costretto il trasferimento del bestiame in zone elevate, ha aggiunto il ministro, secondo cui le perdite causate dalle inondazioni sono ancora in fase di valutazione.

L'emergenza agricola, che durerà 120 giorni, consentirà l'attivazione di fondi nazionali per aiutare i produttori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA