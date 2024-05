Brasile investirà 18 miliardi di euro nell'industria siderurgica

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato investimenti per 100 miliardi di reais (18 miliardi di euro) a favore dell'industria siderurgica, dopo un incontro con gli imprenditori del settore a Brasilia.

"Il settore dell'acciaio investirà, in cinque anni, 100 miliardi di reais per rafforzare l'industria siderurgica, fondamentale per altri settori dell'edilizia industriale e civile. Genereremo più posti di lavoro con un Paese più attraente per nuovi investimenti", ha affermato il capo dello Stato.

"Vedo l'ottimismo del mondo nei confronti del Brasile, il Brasile è la carta vincente", ha aggiunto Lula.

"Il Brasile è tra i dieci maggiori produttori di acciaio al mondo. Con misure come la riforma fiscale, stiamo migliorando la nostra competitività", ha commentato a sua volta il vicepresidente Geraldo Alckmin, che è anche ministro di Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi.

Alckmin ha poi ricordato che, il mese scorso, il governo ha deciso di aumentare dall'11% al 25% le tariffe di importazione su undici prodotti siderurgici, a cui presto se ne potrebbero aggiungere altri quattro.



