Milei dall'Argentina, 'sono il leader mondiale della libertà'

"Il viaggio in Spagna ha dimostrato che sono il massimo esponente della libertà a livello mondiale", ha dichiarato il presidente Javier Milei nella prima intervista concessa al ritorno in Argentina dopo il dirompente intervento alla convention di Vox di Madrid dove ha accusato la moglie del premier iberico, Pedro Sanchez, di essere corrotta scatenando una grave crisi diplomatica tra i due Paesi.

"Ogni volta che vado all'estero metto l'Argentina al centro della scena, per questo tutti gli imprenditori più importanti del mondo vogliono parlare con me", ha aggiunto parlando all'emtittente 'Todo noticias'.

Milei è quindi tornato ad attaccare la governance mondiale dominata secondo lui da "socialisti dalle buone maniere". "Tutti gli imprenditori più grandi del mondo adesso si vogliono riunire con me. Si sono resi conto di quanto sia nociva la governance globale in special modo in relazione all'agenda 2030 e a tutto quello che ha a che fare con i socialisti dalle buone maniere che in realtà stanno distruggendo tutto", ha detto.



