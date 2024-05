Messico, Gálvez e Máynez firmano in difesa dei giornalisti

Dopo il terzo e ultimo dibattito in vista delle elezioni presidenziali in Messico, due dei tre candidati hanno risposto all'appello di Reporter Senza Frontiere (Rsf) firmando un impegno a difendere la libertà di stampa, un tema finora in gran parte assente dalle campagne elettorali.

Hanno sottoscritto l'istanza Xóchitl Gálvez —rappresentante dell'alleanza di opposizione— e Jorge Álvarez Máynez, alfiere del Movimento Cittadino, impegnandosi a proteggere e sostenere il giornalismo in caso di vittoria alle elezioni che si terranno il 2 giugno.

"È urgente e necessario in Messico —si legge in un comunicato di RSF—, uno dei Paesi più violenti al mondo per i giornalisti, con almeno 38 morti in relazione al loro lavoro negli ultimi sei anni".

A firmare l'impegno è stata invitata anche Claudia Sheinbaum, candidata della coalizione di governo. L'ex sindaca di Città del Messico finora non ha risposto alla richiesta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA