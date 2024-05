L'Italia collabora con El Salvador a carceri più vivibili

L'Italia collabora con El Salvador al progetto 'Riqualificazione e prove di connessione: le tecnologie al servizio della direzione dei centri penali' per rafforzare la telemedicina e il sistema di udienze virtuali nei penitenziari del Paese dell'America centrale. Il responsabile dell'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo (Aics), Paolo Gallizioli, e il direttore generale dei centri penali, Osiris Luna, hanno firmato un accordo per la nuova iniziativa finanziata dall'Aics per 1,5 milioni di euro, che riguarda cinque istituti carcerari.

L'intesa, spiegano dall'Aics, è stata siglata per presa visione anche dall'ambasciatore d'Italia in El Salvador Edoardo Pucci, dal ministro di Giustizia Gustavo Villatoro e la Ministra degli Affari Esteri Alexandra Hill Tinoco.

Il progetto supporterà il rinnovo delle attrezzature sanitarie nei reparti odontologici e l'istituzionalizzazione della telemedicina, attraverso risorse tecnologiche che migliorino l'accessibilità alle cure mediche e la formazione del personale. Più in particolare, attenzione sarà dedicata ai servizi di salute rivolti alla popolazione carceraria femminile e a bambini nati durante la detenzione delle madri.

Nell'ambito del progetto verrà inoltre sviluppato un sistema di udienze virtuali, con la creazione di spazi adibiti, che dovrebbe contribuire a ridurre il fenomeno del sovraffollamento nelle carceri e a rendere più efficienti i tempi della giustizia.



