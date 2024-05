Stellantis annuncia investimenti per 2,5 miliardi in Brasile

Il presidente di Stellantis per il Sudamerica, Emanuele Capellano, ha annunciato questo lunedì investimenti per 2,5 miliardi di euro (14 miliardi di reales) nello stabilimento di Betim, nel Minas Gerais, lo stesso che segnò l'ingresso della Fiat in Brasile nel 1976.

Lo stanziamento fa parte del più grande piano di investimenti della storia dell'industria automobilistica sudamericana, pari a 5,4 miliardi di euro tra il 2025 e il 2030.

Ad aprile, il gruppo automobilistico europeo aveva gia' annunciato investimenti per 2,16 miliardi di euro per l'hub automobilistico di Goiana, nel Pernambuco.

Nel corso dell'incontro, Capellano ha confermato inoltre l'immissione di 80 milioni di euro, sempre nel 2024, per l'espansione di una linea di motori per i futuri lanci di Stellantis nella regione. Tra questi figurano anche veicoli dotati di tecnologia Bio-Hybrid, che combina l'elettrificazione con motori flessibili ed a etanolo. Le prime unita' dotate delle nuove motorizzazioni arriveranno sul mercato nella seconda metà di quest'anno.



