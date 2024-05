Riprendono i colloqui di pace tra governo colombiano ed Eln

Il governo della Colombia e i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) oggi daranno vita all'ottavo round dei colloqui di pace iniziati il ;;mese scorso a Caracas.

In una dichiarazione congiunta, le delegazioni hanno ringraziato il Venezuela per aver ospitato i lavori del Tavolo di dialogo, l'aiuto fornito dai Paesi che garantiscono il monitoraggio permanente, nonché "il gruppo di Paesi per il sostegno, il monitoraggio e la cooperazione".

In un altro testo, i gruppi di lavoro hanno espresso gratitudine e riconoscimento al Messico per il suo lavoro "esemplare" come Paese garante.

Nei giorni scorsi, la tensione era salita tra l'esecutivo del presidente Gustavo Petro e l'Eln specialmente dopo che il gruppo della dissidenza Ex Farc aveva annunciato la ripresa dei sequestri per autofinanziarsi.



