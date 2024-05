Omicidio di Marielle Franco, Bolsonaro fa causa per danni morali

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha citato in giudizio per danni morali il deputato Guilherme Boulos dopo che quest'ultimo gli aveva attribuito la responsabilità per l'omicidio della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, avvenuto nel 2018. Nel processo in corso presso il Tribunale civile speciale del Distretto Federale di Brasilia, l'ex leader di destra chiede anche una ritrattazione sui social.

L'iniziativa di Bolsonaro arriva dopo che i fratelli Chiquinho e Domingos Brazão sono stati citati dall'ex poliziotto militare, Ronnie Lessa, come i mandanti dell'omicidio di Franco.

I due sono stati arrestati a fine di marzo.

Boulos, del Partito socialismo e libertà (Psol, di estrema sinistra), è candidato a sindaco per il Comune di San Paolo alle elezioni amministrative di ottobre con il sostegno del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva.



