Nuove proteste Lgbt a Lima, la transessualità non è una malattia

Nuove proteste della comunità arcobaleno in Perù per il decreto che definisce la transessualità come un "disturbo mentale". Decine di manifestanti Lgbt si sono riuniti davanti alla sede del ministero della Salute a Lima, per respingere la decisione del governo di mantenere in vigore il provvedimento, nonostante le contestazioni dei giorni scorsi.

La legge, approvata in via amministrativa la scorsa settimana dal governo della presidente Dina Boluarte, specifica che coloro che si identificano come persone trans, così come i "travestiti" e gli "altri con disturbi dell'identità di genere", sono considerati "malati" e possono beneficiare di servizi di salute mentale sia nel sistema sanitario pubblico che in quello privato.



