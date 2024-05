Migranti: 'Guardie Usa ci sparano proiettili di gomma e gas'

Migranti al confine settentrionale del Messico in attesa di entrare negli Stati Uniti hanno riferito di essere stati attaccati dalla Guardia Nazionale del Texas, che accusano di averli presi di mira con proiettili di gomma e Gas OC anche quando si trovano dal lato messicano.

In dichiarazioni a Efe, persone provenienti da Paesi dell'America centrale e meridionale affermano di sentirsi "alle strette" perché ricevono spari dal lato statunitense, mentre da quello messicano corrono il rischio di essere rapiti dalla criminalità organizzata o di essere detenuti dall'Istituto Nazionale per l'Immigrazione.

Le azioni delle autorità del Texas si svolgono nel mezzo di crescenti operazioni per contrastare i flussi migratori. Solo nel primo trimestre del 2024, gli spostamenti irregolari intercettati dal governo messicano sono cresciuti di quasi il 200%.



