L'attività economica in Messico cresce dell'1,7% su anno

Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi), l'attività economica in Messico ha rallentato tra marzo e aprile rispetto allo stesso periodo del 2023.

Presentando le stime econometriche più recenti, l'istituto ha precisato che nel terzo mese dell'anno l'economia ha registrato una crescita del 2,4%, mentre nel mese di aprile l'espansione è stata dell'1,7%.

Nello stesso periodo dell'anno scorso si erano osservati rispettivamente tassi del +3,2% e +2,6%.

Le attività manifatturiere sono cresciute del 2,5% a marzo e dell'1,6% ad aprile rispetto agli stessi mesi del 2023.

Il settore commerciale e dei servizi ha registrato in marzo un progresso del 3,1% e in aprile del 2,2%.



