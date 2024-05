Il Messico studia una tassa sugli extraprofitti delle banche

Il Messico potrebbe elaborare un'imposta specifica per il settore bancario. Il governo sta valutando la possibilità di tassare gli istituti finanziari con una tassa mirata all'aumento dei redditi, secondo il Financial Times.

Andrés Manuel López Obrador lascerà quest'anno l'esecutivo con un deficit fiscale vicino al 6% del Pil e la favorita nei sondaggi, Claudia Sheinbaum, sembra propensa a tassare le banche. Le opzioni sarebbero quella di limitare le detrazioni fiscali o imporre un'imposta sui profitti straordinari.

Gli istituti di credito hanno guadagnato più di 15 miliardi di euro nel 2023, con un rendimento del capitale proprio del 18,5% in media. La principale banca del Paese, BBVA, realizza più della metà dei suoi utili in Messico (56% nel primo trimestre).

Per attuare queste modifiche sarebbe necessaria una riforma della legge.



