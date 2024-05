Leader ultradestra cilena da Vox, 'Boric un travestito politico'

Il leader del Partito repubblicano cileno, José Antonio Kast, ha affermato che il presidente del Cile, Gabriel Boric, "e' un travestito politico".

Lo ha detto nel suo intervento alla convention organizzata dal partito di estrema destra Vox a Madrid in vista delle elezioni europee del 9 giugno. "Un paio d'anni fa Boric era in strada a protestare e insultare militari e polizia e oggi da presidente si inginocchia davanti alle vedove degli agenti di polizia assassinati durante il suo governo. Cioè travestitismo", ha affermato Kast.

"Prima - ha continuato - promuoveva l'apertura delle frontiere, mentre oggi promette linea dura contro l'immigrazione clandestina". Per Kast, "Boric e' un travestito politico anche perché ha promesso che il suo governo sarebbe stato la tomba del neoliberismo, e ora da presidente da' conferenze sulla crescita economica e sugli investimenti".

Il leader dell'ultradestra cilena ha quindi paragonato l'attuale governo cileno a quello del presidente Salvador Allende deposto nel 1973 dal golpe di Augusto Pinochet. "La sinistra radicale non cambia, si maschera e si traveste politicamente, e ha dato vita al governo più fallimentare nella storia del Paese, pari solo a quello di Allende".



