Ong, '1100 i prigionieri politici detenuti nelle carceri a Cuba'

Sono attualmente 1.100 i prigionieri politici nelle carceri di Cuba. Lo rende noto un rapporto dell'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti umani, con sede in Spagna, Prisoners Defenders.

Questi detenuti subiscono "condanne o disposizioni che limitano la loro libertà senza alcun controllo giudiziario, un giusto processo, o una difesa efficace, in flagrante violazione del diritto", scrive l'ong.

Tra i prigionieri ci sono anche 30 minorenni: "ventisette stanno ancora scontando una pena e per tre sono in corso i processi con misure cautelari senza protezioni giudiziarie".





