'Nessuna lacuna, lo spazio aereo messicano è sicuro'

L'Agenzia Federale per l'Aviazione Civile del Messico (Afac) ha assicurato che esiste certezza operativa nello spazio aereo del Paese, dopo che una verifica dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (Icao) aveva evidenziato problemi legati alla mancanza di ispezione dei servizi di radioassistenza alla navigazione.

L'Afac afferma di aver completato un programma di revisione e calibrazione di 95 aiuti alla navigazione in 74 stazioni, con misurazioni periodiche e statistiche che confermano che i sistemi di assistenza alla navigazione nei diversi terminal aerei rientrano nelle tolleranze.

L'Agenzia ha riferito che sono state convalidate anche le procedure di volo e rotta utilizzando due velivoli Cessna Citation 500 e 550.



